Erster Saisonsieg für FC Liefering

Der FC Liefering feierte mit dem 3:2 gegen Horn einen hart erkämpften ersten Saisonsieg. Die Jungbullen hatten am Ende nur noch neun Mann auf dem Spielfeld.

Nach saisonübergreifend acht sieglosen Spielen hat der FC Liefering in der 2. Liga am Freitag erstmals wieder gewonnen. Bei 3:1 (1:1) gegen den SV Horn war Karim Adeyemi der überragende Mann auf dem Platz.

Csaba Bukta brachte die Lieferinger in der 16. Minute in Führung, Karim Adeyemi hatte mit einem 60-Meter-Sololauf die Vorarbeit geleistet. Danach ließen die Jungbullen die Konsequenz im Abschluss vermissen. Die Niederösterreicher fanden besser ins Spiel, Michael Cheukoua gelang mit einem abgefälschten Schuss der Ausgleich (34.).

Horn war lange mindestens gleichwertig, ehe Adeyemi mit einer weiteren sehenswerten Einzelaktion die Befreiung brachte. Sein Solo aus der eigenen Hälfte schloss er selbst mit dem Tor zum 2:1 ab (63.). Fünf Minuten später brachte ein weiterer Adeyemi-Alleingang Mohamed Camara in Position, die Profi-Leihgabe erhöhte auf 3:1.

Aus kurzer Distanz erzielte Ercan Kara nach einem Eckball per Kopf den Anschlusstreffer (80.). Im Finish kam Hektik in die Partie: Der gerade erst eingewechselte Benjamin Sesko sah für ein Foul ohne Ball zurecht Rot (87.), nur zwei Minuten später folgte ihm Youba Diarra mit Gelb-Rot. Liefering brachte den Sieg mit Hängen und Würgen über die Zeit.

Quelle: SN