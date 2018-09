Erstes Adeyemi-Tor bei Liefering-Sieg

Der FC Liefering hat am Sonntag zum Abschluss der achten Runde in der 2. Fußball-Liga einen ungefährdeten 3:0-(2:0)-Sieg bei den Juniors OÖ gefeiert.

Die Salzburger liegen als Dritter mit 16 Punkten nur zwei hinter Leader BW Linz. Die Juniors sind mit sieben Zählern 13.

Die Führung resultierte aus einem Eigentor von Michael Lageder (23.). Sekou Koita erhöhte nach einer halben Stunde. Der erst 16-jährige Karim Adeyemi besorgte nach 72 Minuten per Kopf nach Szoboszlai-Flanke den Endstand. Das Toptalent aus Deutschland ist erst seit kurzem spielberechtigt. Sein Debüt gab Rechtsverteidiger Kilian Ludewig.

Liefering-Trainer Gerhard Struber sagte: "Über weite Strecken der Partie haben wir heute ein ordentliches Spiel abgeliefert. Speziell in der ersten Hälfte konnten wir unseren Spielplan gut umsetzen, das haben wir aber dann in Halbzeit zwei vermissen lassen. Die Vertikalität hat in unserem Spiel gefehlt. Am Ende ein mehr als verdienter Sieg, auch wenn wir in gewissen Phasen unserem Anspruch an uns selbst nicht gerecht geworden sind."

Quelle: SN