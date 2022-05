Fabio Ingolitsch ist neuer Trainer des FC Liefering

Mit Fabio Ingolitsch hat der FC Liefering seinen Wunschkandidaten zum Nachfolger von René Aufhauser als Cheftrainer gekürt.

Der 30 Jahre alte Bischofshofener gilt seit längerem als der kommende Trainerstar. Er betreute zuletzt erfolgreich die U18 in der Red-Bull-Akademie. Davor war er mehrere Jahre als Co-Trainer beim FC Liefering tätig. Sein jüngerer Bruder Sandro, mittlerweile bei Sturm Graz engagiert, war 2017 Kapitän des erfolgreichen Youth-League-Teams unter Trainer Marco Rose.

René Aufhauser hatte in der Vorwoche überraschend seinen Vertrag aufgelöst. Mit Platz sechs nach einer mageren Frühjahrssaison sowie dem Finaleinzug in der UEFA Youth League war seine Bilanz im ersten Jahr als Chefcoach gemischt.

Geschäftsführer Manfred Pamminger sagte: "Fabio ist mittlerweile seit mehreren Jahren in unserer Akademie tätig und hat sich in dieser Zeit sehr gut weiterentwickelt. Das beweist auch der Meistertitel in der ÖFB Jugendliga U18 mit mehr als zehn Punkten Vorsprung. Deshalb ist es aus unserer Sicht der logische Schritt, einem weiteren jungen aufstrebenden Trainer, noch dazu aus Salzburg, die Chance beim FC Liefering zu geben. Wir sind davon überzeugt, dass er gemeinsam mit seinem Team die perfekte Lösung ist, unsere Spieler im Sinne unserer Akademie bestmöglich auszubilden."

Fabio Ingolitsch erklärte: "Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung und bedanke mich bei den Verantwortlichen für das Vertrauen und die Möglichkeit, diese wichtige Aufgabe im Klub übernehmen zu dürfen. Wir werden den eingeschlagenen Weg in unserer Philosophie konsequent weitergehen und alles dafür tun, dass sich unsere Spieler bestmöglich entwickeln und entsprechend erfolgreich sind."



Bernhard Seonbuchner, sportlicher Leiter des FC Liefering, sagt zum neuen Coach:

"Mit Fabio Ingolitsch haben wir die bestmögliche Lösung für den Cheftrainerposten des FC Liefering gefunden. Als U18-Trainer hat er die Spieler sowie das Team in überzeugender Manier weiterentwickelt und es darüber hinaus jeweils auf Platz 1 geführt. Fabio geht bei uns in seine sechste Saison, kennt und identifiziert sich mit den Werten und der Philosophie der Akademie. Damit bestätigen wir unseren konsequenten Weg als Ausbildungseinrichtung und sind mit dieser Entscheidung davon überzeugt, den eingeschlagenen Weg des FC Liefering in der Arbeit mit jungen Menschen und Spielern auch in Zukunft erfolgreich fortzuführen."