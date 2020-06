FC Liefering: Diarras Comeback war einziger Lichtblick

Der FC Liefering kam in Horn nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.

Den Restart der 2. Liga hat sich der FC Liefering anders vorgestellt. Im Auswärtsspiel bei Nachzügler Horn spielte die Mannschaft von Trainer Bo Svensson lediglich 1:1-Unentschieden und gab eine Führung aus der Hand.

Dabei hätten die Niederösterreicher bereits in der zweiten Spielminute durch Michael Cheukoua in Führung gehen müssen. Bei den Jungbullen machte sich in der Anfangsphase vor allem das Fehlen von Toptalent Karim Adeyemi bemerkbar. Mit zunehmender Spieldauer kamen die Lieferinger aber immer besser ins Spiel. Folgerichtig gelang in der 35. Spielminute der Führungstreffer. Tobias Anselm fälschte einen Dedic-Schuss von der Strafraumgrenze unhaltbar zum 1:0 ins Tor ab. Wie aus dem Nichts kassierten die Jungbullen kurz vor der Pause den Ausgleich. Nach einer Hereingabe von rechts stand Cheukoua völlig frei und schoss trocken zum 1:1-Ausgleich ein.

In der zweiten Halbzeit schwächte sich Liefering früh selbst. Wallison sah in der 50. Minute nach einem Foulspiel die gelb-rote Karte. Kapitän Daniel Antosch hielt mit starken Paraden den Punkt fest. "Es war sehr schade, dass wir uns so knapp vor der Pause das Gegentor gefangen haben. In Unterzahl mussten wir einfach dagegenhalten und nichts zulassen. Das ist uns auch gut gelungen", resümierte Trainer Svensson.

Einziger Lichtblick nach dem Seitenwechsel war das Comeback von Youba Diarra. Der Mittelfeldspieler aus Mali wurde nach überstandener Knieverletzung eingewechselt und zeigte phasenweise, wieso er bereits mehrmals im Kader von Serienmeister Red Bull Salzburg stand.