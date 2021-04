FC Liefering feiert in Unterzahl Last-Minute-Sieg über den GAK

Mit einem unterhaltsamen 2:1-Sieg beim GAK ist der FC Liefering in der 20. Runde der 2. Liga Leader Lafnitz bis auf zwei Punkte nahe gerückt und ist vor dem Heimspiel am Montag (10.30 Uhr) in Grödig gegen den FAC Wien nach Verlustpunkten sogar Tabellenführer. Schon in der 4. Minute hatte Lukas Wallner seinen großen Auftritt. Der 17-jährige St. Johanner erzielte gleich bei seinem Startelf-Debüt per Kopf seinen ersten Treffer. Dann wurden die Jungbullen in den fünf Minuten vor der Pause doppelt bestraft: Zunächst flog Samuel Major wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz, dann traf Josef Weberbauer, der Kuchler in Diensten der Grazer, zum Ausgleich. Doch Liefering kam, nachdem Benjamin Sesko noch eine Topchance vergaben hatte, auch in Unterzahl zum verdienten Sieg. Sebastian Aigner ließ die Mannschaft von Trainer

Matthias Jaissle in Minute 87 nach Assist von Sesko jubeln.

GAK - FC Liefering 1:2 (1:1). Tore: Weberbauer (45.); Wallner (4.), Aigner (87.).Gelb-Rot: Major (40./Liefering).

Weiters: W. Innsbruck - Amstetten 3:1 (2:1), Austria Wien II - Kapfenberg 1:2 (0:1), Vorwärts Steyr - A. Lustenau 0:0, Lafnitz - Rapid Wien II 0:1 (0:1), Juniors OÖ - Horn 0:0, Dornbirn - Blau-Weiß Linz 1:4 (0:1), FAC Wien - A. Klagenfurt 0:0.