FC Liefering geht verjüngt ins letzte Heimspiel

359 Tage nach dem Auftakt an gleicher Stelle bestreitet der FC Liefering am Sonntag (10.30 Uhr) in der Red Bull Arena gegen den GAK das letzte Heimspiel dieser Saison. Dass altes und neues Spieljahr heuer coronabedingt ineinander übergehen, wirkt sich auch auf die Aufstellung aus. Luka Sucic, Junior Adamu und Nicolas Seiwald dürfen demnächst unter Jesse Marsch bei den Red-Bull-Profis ins Trainingslager einrücken und machen schon jetzt der Generation 2020/21 Platz.

"Einige Jüngere, die bisher noch nicht so viel Einsatzzeit hatten, werden drankommen", sagt Trainer Bo Svensson. "Sie haben es sich verdient." Trotz der Aussicht auf den endlich nahenden Urlaub brennt beim Coach nach wie vor das Feuer: "Es macht einfach Spaß mit den Jungs. In den restlichen drei Spielen wollen wir noch einmal alles geben."

Quelle: SN