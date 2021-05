FC Liefering im Finale unter Siegzwang

Trotz eines Triplepacks von Benjamin Sesko beim 4:2 in Lustenau wurden die Jungbullen von Blau Weiß Linz überholt.

Nur 24 Stunden nach der Meisterfeier von Red Bull Salzburg könnte es am Pfingstsonntag in der Red Bull Arena ein weiteres mal eine Tellerübergabe und Konfettiregen geben. Der FC Liefering trifft in der Schlussrunde der 2. Liga auf Blau Weiß Linz. Es ist ein echtes Finale, denn die beiden Clubs liegen vor dem Showdown punktegleich auf Platz eins und zwei.

Mit einem 4:0 gegen Austria Wien II verschafften sich die Oberösterreicher aber in der vorletzten Runde einen kleinen Vorteil. Die Jungbullen drehten zwar bei Austria Lustenau nach einem 1:2-Rückstand noch auf und siegten mit 4:2. Dank der um genau einen Treffer besseren Tordifferenz würde Blau Weiß Linz im Herzschlagfinish ein Unentschieden genügen.

In Lustenau war Benjamin Sesko am Sonntag mit drei Toren der Mann des Spiels. Der 17-jährige Kooperationsspieler von Red Bull Salzburg traf zur Führung (39.) und erlöste das Team von Trainer Matthias Jaissle schließlich mit späten Toren zum 3:2 und 4:2 in der 87. und 91. Minute. Auch beim Lustenauer Ausgleich kurz nach der Pause hatte er seine Finger im Spiel - im wahrsten Sinn des Wortes: Denn sein Handspiel führte zum Elfmeter, den Haris Tabakovic verwertete. Nach dem 2:1 der Vorarlberger durch Brandon Baiye (57.) glich "Joker" Forson Amankwah aus (73.), ehe Sesko mit den Saisontreffern Nummer 20 und 21 zu seiner Schlussgala ansetzte.

Krimi-Potenzial hat auch das Aufstiegsrennen. Weil Liefering und Blau Weiß nicht aufsteigen wollen, duellieren sich Austria Klagenfurt und Wacker Innsbruck um den Platz in der Relegation gegen St. Pölten. Die Tiroler verteidigen am Sonntag ihren knappen Vorsprung daheim gegen die Juniors OÖ, während die Klagenfurter zu den Rapid Amateuren müssen.