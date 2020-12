FC Liefering ist souveräner Kalenderjahr-Meister

Kein anderes Team der 2. Liga hat 2020 so viele Punkte gesammelt wie die Jungbullen. Zum Herbst-Kehraus reichte es bei Austria Klagenfurt nur zu einem 2:2.

Schon im weihnachtlichen Geschenkmodus war der FC Liefering beim letzten Spiel der Herbstsaison in der 2. Fußball-Liga bei Austria Klagenfurt unterwegs. Denn nach früher 2:0-Führung ließen die Jungbullen am Sonntagvormittag die Kärntner noch herankommen und mussten sich am Ende mit einem 2:2 (2:1) begnügen. David Affengruber per Kopf (18.) und Maurits Kjaergaard nach Idealpass von Junior Adamu (20.) ließen Liefering früh wie den sicheren Sieger aussehen. Aber ein Foulelfmeter brachte Klagenfurt zurück in die Partie, Fabian Miesenböck verwertete (35.). Der Salzburger Patrick Greil stellte bald nach Wiederbeginn den Endstand her (48.). Dennoch kann Trainer Bo Svensson zufrieden zurückblicken: In einer Ganzjahrestabelle 2020 schließt der FC Liefering mit 63 Punkten deutlich vor Klagenfurt (50) und Wintermeister Lafnitz (46) ab.

Quelle: SN