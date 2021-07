FC Liefering kassierte 1:9-Testpleite gegen Sturm Graz

Deutliche Niederlage für den FC Liefering in der Vorbereitung: Gegen den Bundesligadritten kassierten die Jungbullen gleich neun Tore.

Bei dem Spiel in Schladming luden die Lieferinger den Gegner mit fehlerhaftem Spiel zum Toreschießen ein. Yeboah (4, davon ein Hattrick), Kiteishvili, Sarkaria (je 2) und Dante trafen beim 9:1 (5:0) für die Grazer, Federico Crescenti gelang der Ehrentreffer. Die Ex-Lieferinger David Affengruber und Alexander Prass waren bei seinem neuen Club Sturm Graz mit von der Partie.

Liefering-Trainer René Aufhauser sagte: "Die Grazer waren uns unterm Strich einfach zwei Nummern zu groß. Es hört sich vielleicht komisch an, aber es war für uns ein sehr lehrreiches Spiel, in dem wir eine Menge an Erfahrung gewinnen konnten und auf hohem Level aufgezeigt bekommen haben, woran wir arbeiten müssen und was es heißt, Leistung abzurufen. Wir hatten durchaus Phasen im Spiel, in denen uns gute Balleroberungen und Kombinationen gelungen sind und wir Gefahr durch Konter ausgestrahlt haben. Es gab Teilerfolge, wir müssen uns nichts vorwerfen lassen und wissen, wo wir hingehören."

Liefering spielte mit: Krumrey - Ibertsberger (46. Böckle), Molnar (46. Rottensteiner), Wallner (46. Baidoo), Klicnik (46. Atiabou) - Schiestl (46. Omoregie), Major (46. Kameri), Owusu (46. Sahin) - Hofer (46. Reischl), Amankwah (46. Dorgeles) - Havel (46. Crescenti).