FC Liefering: Luis Phelipe in Brasiliens U20-Nationalteam

Ehrenvolle Berufung für den Jungbullen-Stürmer Luis Phelipe: Er wurde in der Kader der brasilianischen U20-Nationalmannschaft berufen.

Anfang Dezember bestreitet die "kleine" Selecao in Teresópolis ein Mini-Turnier mit Peru und Bolivien. Im 23-Mann-Kader von Auswahlcoach André Jardine scheint mit Luis Phelipe auch eine Nachwuchshoffnung vom FC Liefering auf. Der 18-jährige Offensivmann erzielte beim 1:3 der Jungbullen am Samstag gegen Vorwärts Steyr sein zweites Saisontor. In der UEFA Youth League war er bisher ebenfalls zwei Mal erfolgreich. Luis Phelipe kam im Sommer 2019 vom Partnerclub Red Bull Brasil.

Zu seinen Kollegen im Dress des Nachwuchs-Nationalteams gehören unter anderem Legionäre wie Oliver Batista Meier (Bayern München), Luan Candido aus dem Nachwuchs von RB Leipzig sowie Verteidiger Igor (FC Barcelona). Dem Aufgebot mittlerweile entwachsen ist Real-Madrid-Jungstar Rodrygo. Der Senkrechtstarter war noch beim bislang letzten U20-Länderspiel im Februar gegen Argentinien zum Einsatz gekommen.

Quelle: SN