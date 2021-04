FC Liefering schlägt Angstgegner dank Jokertoren

Nene Dorgeles und Antonin Svoboda trafen in Amstetten jeweils kurz nach ihrer Einwechslung. Alexander Prass erhöhte in Unterzahl auf 3:0.

Der FC Liefering bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga auf Erfolgskurs. Die Salzburger bezwangen Angstgegner Amstetten, den man zuletzt 2018 besiegt hatte, am Samstag auswärts mit 3:0 (0:0). Damit verteidigte die Mannschaft von Cheftrainer Matthias Jaissle den dritten Rang. Nach Verlustpunkten liegen die Jungbullen allerdings gleichauf mit Tabellenführer Blau-Weiß Linz.

Guter Beginn der Jungbullen

Die Salzburger dominierten in der Anfangsphase klar. Nach wenigen Minuten vergab Elias Havel die erste Großchance. Nach schönem Zuspiel von Alexander Prass bewies der 18-jährige Angreifer viel Zug zum Tor, scheiterte mit seinem Abschluss jedoch an Amstettens Schlussmann Dennis Verwuster. Keine zehn Minuten waren gespielt, da hätte es 1:0 für die Gäste aus Salzburg stehen müssen: Benjamin Sesko legte uneigennützig quer, doch Sturmkollege Havel konnte Verwuster erneut nicht überwinden.

SN/GEPA pictures Samuel Major und Co. taten sich gegen Amstetten lange schwer.





Lieferinger Druck nimmt ab

Amstettens Nummer eins stand den spielbestimmenden, aber im gegnerischen Strafraum unpräzisen Jungbullen auch in weiterer Folge einige Male im Weg. Doch im Laufe der ersten Halbzeit büßten die Lieferinger an Dominanz ein. In der 35. Minute fehlte nicht viel zum Führungstreffer der zusehends gefährlicheren Niederösterreicher. Gleich mehrere Spieler der Gastgeber brachten den Ball bei einem Getümmel im Strafraum nicht im Tor unter. So blieb es beim torlosen Remis, das nach 45 Minuten durchaus leistungsgerecht war.



Joker bringt FC Liefering in Führung

Nach dem Seitenwechsel verschonte Christian Lichtenberger die Gäste und schoss aus kurzer Distanz über das Tor. Auf der Gegenseite wurde Havel in der 50. Minute nach Hereingabe von Maurits Kjærgaard im letzten Moment geblockt. Das Spiel war nun völlig offen. Doch kurz nachdem Alexander Prass aus der Distanz knapp vorbeigeschossen hatte, erzielte der eben eingewechselte Nene Dorgeles das 1:0 (66. Minute). Der 18-Jährige aus Mali, der im Winter nach Salzburg gewechselt war, traf aus 20 Metern genau ins linke Eck.

SN/GEPA pictures Alexander Prass traf sehenswert.





Svoboda traf Sekunden nach Einwechslung

Auch das 2:0 ging auf das Konto eines Spielers, der zunächst auf der Ersatzbank Platz genommen hatte. Nach seiner Einwechslung hatte der Platzsprecher kaum seinen Namen fertig ausgesprochen, da durfte er ihn als Torschützen nennen: Der Tscheche Antonin Svoboda nutzte seine erste Ballaktion zur vermeintlichen Vorentscheidung und blieb vor dem Tor eiskalt (74. Minute).

Jungbullen erhöhten in Unterzahl

Nachdem Innenverteidiger Bryan Okoh in der 81. Minute nach einem individuellen Fehler ungestüm die Notbremse gezogen und des Feldes verwiesen worden war, setzte Amstetten zur Schlussoffensive an. Doch die Salzburger Abwehr um David Affengruber war nicht in Bedrängnis zu bringen. Im Gegenteil: Alexander Prass erhöhte mit einem Traumtor auf 3:0. Nach feiner Vorlage von Luka Sucic passte der Schuss aus über 20 Metern genau ins Kreuzeck.