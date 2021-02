FC Liefering startet mit Sieg

Der FC Liefering hat sich im ersten Spiel nach der Winterpause in der 2. Fußball-Bundesliga gleich in Topform präsentiert. Die Jungbullen feierten am Freitag einen ungefährdeten 3:1-Sieg über Austria Lustenau und ließen damit den Rückstand auf Tabellenführer Lafnitz auf einen Punkt zusammenschrumpfen. Trainer Matthias Jaissle schickte bei seinem Debüt eine verjüngte Salzburger Mannschaft aufs Feld (das Durchschnittsalter betrug 17,9 Jahre) und wurde von den Youngsters nicht enttäuscht. Junior Adamu, Nicolas Seiwald und Alexander Prass schossen Salzburg mit 3:0 in Front. Lustenaus Ehrentreffer kurz vor Schluss konnte die Freude des Coaches nicht trüben. "Es hat großen Spaß gemacht, die Jungs heute so spielen zu sehen."

Quelle: SN