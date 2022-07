FC Liefering sucht Erfolgsspur

Jungbullen eröffnen bei Austria Wien II die neue Zweitligasaison.

Es ist ein Neubeginn für den FC Liefering: Nach einem starken Herbst und einem miserablen Frühjahr starten die Jungbullen unter Neotrainer Fabio Ingolitsch in die Hinrunde der 2. Fußball-Bundesliga. Zum Auftakt kommt es am Freitag (18.10 Uhr) - wie wenig später in der höchsten Spielklasse - zum Duell zwischen dem Bullenteam und Austria Wien.

In der Vorsaison kassierten die Salzburger gegen die zweite Mannschaft der Violetten keinen Gegentreffer. Nach einer kurzen Vorbereitung sind die Karten aber neu gemischt. "Wir haben in den vergangenen Wochen versucht, möglichst viele differenzierte Reize zu setzen, um uns bestmöglich auf die Aufgaben vorzubereiten", sagte Ingolitsch vor dem Auswärtsmatch. Der 30-Jährige, an dessen Seite der Ex-Bulle Zlatko Junuzovic seine ersten Schritte im Trainergeschäft setzt, sieht seine Mannschaft nach guten Testspielen gerüstet. "Unser großes Ziel ist es, nach einer schwierigen Frühjahrssaison zurück in die Spur zu finden, uns zu stabilisieren, eine gute Entwicklung zu nehmen und dabei möglichst viele Erfolgserlebnisse zu sammeln. Wir freuen uns riesig, dass es endlich wieder losgeht, und wollen gleich einen mutigen Auftritt mit unserer sehr jungen Mannschaft hinlegen."