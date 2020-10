FC Liefering übernahm die Tabellenführung - Auch Schriebl punktete

Nach dem 3:1-Sieg beim FAC wartet bereits am Montag das Gipfeltreffen gegen den ersten Verfolger Lafnitz. Einen Punkt gab es für Alexander Schriebl zum Einstand als Horn-Trainer.

Der FC Liefering hat sich am Freitag mit 3:1 beim FAC durchgesetzt und damit die Tabellenführung der 2. Liga übernommen. Nachdem Luka Sučić bei einem Lattenschuss noch knapp gescheitert war, traf Maurits Kjærgaard Mitte der ersten Halbzeit von der Strafraumgrenze zum 1:0.

Jungbullen steigerten sich in der zweiten Halbzeit

Kurz nach der Pause erhöhte Alexander Prass nach einem Patzer der FAC-Abwehr. Marco Sahaneks Anschlusstreffer per Strafstoß änderte nichts am Sieg der Salzburger, die am Montag Lafnitz zum Spitzenspiel empfangen. Denn Junior Adamu traf in der Nachspielzeit zum 3:1.

Guter Einstand für Alexander Schriebl

Gepunktet hat auch Ex-Seekirchen-Coach Alexander Schriebl beim Einstand auf der Betreuerbank Horns. Gegen die Dornbirner rund um Schriebls ehemaligen Schützling in Seekirchen, Lukas Fridrikas, gelang trotz langer Unterzahl ein torloses Remis.

