FC Liefering unterlag Bayern II mit 1:2

Der traditionelle Test der Farmteams der Serienmeister von Österreich und Deutschland ging diesmal knapp an die Bayern.

Schon mit dem ersten Angriff gingen die Gäste aus Bayern am Freitag durch Lovro Zvonarek in Führung. In der Folge übernahmen die Jungbullen zwar das Kommando, konnten aber aus ihren guten Tormöglichkeiten kein Kapital schlagen. Zvonarek traf in der 60. Minute ein weiteres Mal für Bayern II, Luka Reischl gelang aus einem Foulelfmeter nur noch der Anschlusstreffer.

Kommenden Freitag stehen gleich zwei Tests auf dem Programm, dann trifft der FC Liefering in der heimischen Akademie auf die LASK-Amateure und die Jungen Wikinger Ried.

FC Liefering spielte mit Krumrey (46. Hamzic) - Gevorgyan, Moswitzer, Mellberg, Schablas (46. Leitner) - Zikovic - Trummer, Sulzbacher (46. Baran), Camara/Testspieler - Lechner (46. Reischl), Verhounig.