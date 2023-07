FC Liefering unterlag in 120-Minuten-Test knapp

Im letzten Testspiel vor dem Ligastart gab es für die Jungbullen ein 0:1 gegen die LASK Amateure.

Der FC Liefering testete am Freitag in der Akademie sehr ausgiebig gegen den Aufsteiger aus Oberösterreich. Das Spiel wurde um 30 Minuten verlängert, weil ein ursprünglich angesetzter zweiter Test gegen die Amateure der SV Ried ausfiel und trotzdem möglichst vielen Akteuren Spielpraxis zu ermöglichen. Trotz deutlicher Überlegenheit musste das Cinel-Team eine 0:1-Niederlage einstecken. Haberl traf für die LASK-Amateure in der 15. Minute.

Am Freitag startet der FC Liefering gegen Dornbirn in die 2. Liga.

Trainer Onur Cinel sagte: "Wir haben heute gegen einen intensiven Gegner gespielt. Das Torchancen- und das Schussverhältnis haben zwar für uns gesprochen, allerdings haben wir viele Möglichkeiten, die Chancen hätten werden können, nicht gut ausgespielt - deswegen konnten wir den Sieg heute nicht erzwingen. Es war ein erkenntnisreicher letzter Test, in dem man ganz klar gesehen hat, dass wir noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns haben. Das ist auch gut so, dafür haben wir über die Saison hinweg Zeit. Diese Zeit müssen wir aber auch bestmöglich nutzen. Jetzt freuen wir uns aber auf den Saisonstart, wo's endlich um Punkte geht."

FC Liefering spielte mit:

Krumrey - Gevorgyan (60. Baran), Leitner (91. Gevorgyan), Okoh (91. Mellberg), Mellberg (60. Schablas) - Diambou (46. Tijani/106. Sadeqi) - Trummer (89. Neumann), Sulzbacher (67. Lechner), Sadeqi (60. Paumgartner) - Jano (91. Camara/Testspieler), Verhounig (60. Reischl).