FC Liefering unterliegt Amstetten in Testspiel

Ein spätes Gegentor brachte für Zweitligist FC Liefering gegen Ligakonkurrent Amstetten eine 0:1-Niederlage.

Amstetten-Neuzugang Arne Ammerer traf in der 88. Minute per Weitschuss zum einzigen Tor des Tages. Bei dem Test in der Akademie Liefering kontrollierten die Jungbullen zuvor die Partie über weite Strecken. Trainer Matthias Jaissle sagte: "Das war ein sehr guter Test gegen einen Ligakonkurrenten. Es war ein weiteres Learning für unsere Jungs, weil wir nach einem gegnerischen Einwurf einfach nicht online waren und dementsprechend zu Recht bestraft wurden. Die Mannschaft hat über 90 Minuten insgesamt ein gutes Spiel gemacht, war speziell gegen den Ball sehr griffig, und die Intensität war absolut in Ordnung. Wenn man die Woche betrachtet, war's ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, worauf man aufbauen kann."

Es war nach einem 1:1 gegen die Vienna. Die Frühjahrssaison startet für den an zweiter Stelle platzierten FC Liefering am 12. Februar daheim gegen Austria Lustenau.

FC Liefering spielte mit: Krumrey (46. Stejskal) - Böckle (46. Guindo), Omoregie (46. Major), Affengruber (46. Okoh), Dedic (37. Molnar) - Prass, Seiwald (46. Aigner), Diambou (46. Schiestl), Reischl (46. Sangare) - Sesko (60. Havel), Adamu (46. Svoboda).



