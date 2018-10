FC Liefering verliert in der Nachspielzeit

Die dritte Niederlage in Folge musste der FC Liefering in der 2. Liga einstecken. Die Salzburger verloren in Wiener Neustadt mit 1:2 (0:0) und rutschten in der Tabelle auf Rang sieben ab. Die WSG Wattens hat ihre Tabellenführung ausgebaut.

SN/APA (AFP/Symbolbild)/ODD ANDERSE 11. Runde in der 2. Fußball-Liga