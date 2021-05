FC Liefering verpasst Meistertitel knapp

Ein 1:1 gegen Blau Weiß Linz in der Schlussrunde der 2. Liga bedeutet Platz zwei für die Jungbullen. Die Linzer sicherten sich damit den Meistertitel. Klagenfurt bestreitet die Aufstiegsrelegation.

Nur mit einem Sieg wäre Liefering noch an den Oberösterreichern vorbeigezogen. Am Ende hatten beide Teams 63 Punkte. Für Blau Weiß entschied das um einen Treffer bessere Torverhältnis. Beim Meister jubeln auch die drei Salzburger Felix Strauss, Fabio Strauss und Michael Brandner.

Dem Red-Bull-Imperium bleibt die perfekte Saison mit sechs Titeln verwehrt. Jesse Marschs Team hatte das Double geholt, dazu hatten die Lieferinger Akademie-Teams der U18, U16 und U15 jeweils in ihren Ligen triumphiert.

Trainer Matthias Jaissle konnte vor 1100 Zuschauern an seiner künftigen Wirkungsstätte, der Red Bull Arena, das stärkste Team aufbieten. Die Kooperationsspieler Nicolas Seiwald, David Affengruber, Amar Dedic und Luka Sucic durften am Tag nach Meisterfeier mit den großen Bullen an selber Stätte den Kampf um den Meistertitel mitmachen.

Nach starkem Beginn und einem Stangenschuss von Benjamin Sesko waren es die Linzer, die in Führung gingen. Fabian Schubert wurde beim Schussversuch von Daouda Guindo gefoult. Den Elfmeter verwertete der Torschützenkönig der Liga souverän (35.), es war sein 33. Saisontreffer.

Die Jungbullen machten nach der Pause viel Druck. Lukas Wallner und Benjamin Sesko trafen unmittelbar hintereinander nur die Stange (70.). In der 80. Minute gelang dann Forson Amankwah nach Ferserl-Vorlage von Sesko der schon überfällige Ausgleich. Die Schlussoffensive gegen nur noch zehn Linzer (Kristijan Dobras sah Gelb-Rot/87.) blieb erfolglos, obwohl sogar Torhüter Adam Stejskal mitstürmte.

Weil die beiden Clubs an der Tabellenspitze auf den Aufstieg verzichten, erhält Austria Klagenfurt als Dritter die Chance auf die Relegation gegen St. Pölten. Das Pacult-Team siegte bei Rapid II mit 2:1 und profitierte vom überraschenden 0:1 von Wacker Innsbruck daheim gegen die Juniors OÖ.