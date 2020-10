FC Lieferings Gäste fremdeln nicht

Auswärts noch makellos und Spieler in den Reihen, die sich in Grödig heimisch fühlen - mit dem GAK ist am Freitag zu rechnen. Dennoch sind die erstplatzierten Jungbullen gegen das Team um den Kuchler Josef Weberbauer zu favorisieren.

Die Siegesserie in der 2. Liga ist am Dienstag zwar gerissen, doch der FC Liefering ist auch nach dem 1:1 bei den Juniors OÖ weiter ungeschlagener Tabellenführer. Am Freitag (18.30 Uhr) wartet bereits die nächste Herausforderung: Gegner GAK hat zwar zu Hause noch keinen Treffer erzielt, aber auswärts beide bisherigen Spiele gewonnen. In Grödig ist deshalb mit selbstbewussten Gästen aus Graz zu rechnen. Liefering-Trainer Bo Svensson geht jedenfalls gewarnt in das Duell. "Wir müssen zu Hause eine bessere Leistung bringen als zuletzt in Linz", sagt der 41-jährige Däne.

Eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte ist das Gastspiel für den Ex-Grödiger Marco Perchtold, der den Tabellensechsten GAK als Kapitän aufs Feld führen wird. Fast zu Hause fühlt sich in Grödig auch GAK-Abwehrspieler Josef Weberbauer. Der 22-jährige Kuchler hat mit seinen Ex-Clubs Anif und SAK hier einige Derbys bestritten. Nun können Weberbauer und Co. die Jungbullen von der Tabellenspitze stoßen.

Quelle: SN