Fernduell Wacker gegen Klagenfurt geht in letzte Runde

Wacker Innsbruck und Austria Klagenfurt kämpfen im Fernduell der 2. Fußball-Liga in der letzten Runde um einen Platz in der Relegation gegen Bundesligist St. Pölten. Die Tiroler und die Kärntner gewannen am Sonntag im Gleichschritt. Wacker siegte bei Vorwärts Steyr mit 3:1 (1:1), die Austria daheim gegen den SV Horn mit 4:0 (1:0). Vor dem abschließenden Spieltag am kommenden Sonntag rangiert Wacker damit als Tabellendritter weiter einen Zähler vor den Klagenfurtern.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Pacult muss weiter auf Ausrutscher von Wacker hoffen