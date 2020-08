Mario Messner wird beim Bundesligisten aus Oberösterreich Co-Trainer von Chefcoach Gerald Baumgartner.

Eigentlich wäre der Salzburger Mario Messner am kommenden Wochenende mit dem oberösterreichischen Bezirksligisten Eggelsberg/Moosdorf in die neue Saison gestartet. Als der ehemalige Grödig-Trainer am vergangenen Sonntag aber ein Angebot als Co-Trainer beim Bundesliga-Aufsteiger erhielt, musste er nicht lange überlegen. "Es war schon immer mein Traum im Profifußball zu arbeiten", betont der 45-jährige, der am Dienstag einen Ein-Jahres-Vertrag bei den Innviertlern unterschrieben hat. "Ich bin sehr glücklich, dass mir Gerald Baumgartner, mit dem ich in Pasching schon sehr gut zusammengearbeitet habe, diese Chance gibt."

Am Dienstag verabschiedete sich Messner von seinen Kickern bei Eggelsberg/Moosdorf, einen Tag später stand der ehemalige Austria-Kicker bereits in Ried am Trainingsplatz. "Der erste Eindruck war richtig gut. Das Team hat eine sehr gute Qualität und Ried ein professionell geführter Verein", sagt Messner. Ob mit Hans-Peter Berger ein weiterer Salzburger das Trainerteam verstärkt, entscheidet sich in den nächsten Tagen. Fix ist, dass der Ex-Anifer Constantin Reiner seinen Vertrag beim Bundesliga-Aufsteiger um ein weiteres Jahr verlängern hat.