Der Zweitligist gewann am Freitag das letzte Testspiel vor dem Frühjahrsstart trotz frühen Rückstands gegen den TSV 1860 Rosenheim mit 2:1.

Eine Woche vor dem Frühjahrsauftakt in Amstetten hat der FC Liefering am Freitag eine erfolgreiche Generalprobe absolviert und Rosenheim zu Hause mit 2:1 geschlagen. Die Gäste aus Bayern hatten den besseren Start erwischt und waren bereits in Minute drei durch einen direkten Abschluss von Achitpol Keereerom in Führung gegangen. Die Jungbullen fanden danach immer besser ins Spiel. Tobias Anselm und Csaba Bukta vergaben gute Chancen. Der Ausgleich gelang Anselm in der 26. Minute: Nach einer schnellen Ballstafette landete das Spielgerät direkt vor den Füßen des Offensivspielers, der aus kurzer Distanz zum 1:1-Pausenstand vollendete.

Unmittelbar nach Wiederbeginn hatte Anselm gar die Führung auf dem Fuß, scheiterte jedoch mit seinem Abschluss. Kurz darauf brannte es im Strafraum der Salzburger, als die Kugel nach einer Standardsituation oftmals den Besitzer wechselte. Nach etwa einer Stunde war es erneut der auffällige Anselm, der mit einem strammen Schuss scheiterte. Der entscheidende Treffer glückte in der 70. Minute: Jusuf Gazibegovic profitierte nach einer gut getretenen Ecke von einem kapitalen Fehler des Torhüters, der die Kugel selbst ins Tor beförderte. In der Schlussphase bewahrte Adam Stejskal seine Mannschaft mit zwei tollen Paraden vor dem Ausgleich.

Trainer Bo Svensson erklärte: "Wir haben unsere Sache heute phasenweise sehr gut gemacht, aber hatten auch Momente, in der wir das besser machen müssen. Von da her sind wir trotz 2:1-Siegs nicht voll zufrieden. Nun gilt es, die letzte Woche vor dem Ligastart noch einmal gut zu nützen und sich fokussiert auf den Auftakt vorzubereiten."

Aufstellung: Schröcker (46. Stejskal) - Barry, Oroz, Gürleyen (46. Aigner), Gazibegovic - Major, Anselm, Tijani, Kjaergaard - Bukta (46. Luis Phelipe), Sesko (69. Bukta).



Quelle: SN