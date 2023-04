GAK zieht im Aufstiegsrennen mit 3:2-Sieg in Lafnitz nach

Der GAK hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Liga nachgezogen. Die Grazer setzten sich am Sonntagvormittag im Steiermark-Duell beim SV Lafnitz nach frühem Rückstand mit 3:2 (2:1) durch und liegen weiterhin zwei Punkte hinter Spitzenreiter SKN St. Pölten auf dem dritten Tabellenplatz. Auf den zweitplatzierten Rivalen Blau Weiß Linz fehlt ein Zähler. Sechs Runden sind noch zu spielen, nächsten Freitag (20.30 Uhr) kommt es in Graz zum direkten Duell mit den Linzern.

Vincent Trummer brachte den Tabellenfünften Lafnitz bereits in der 2. Minute in Führung. Der GAK drehte die Partie durch Tore von Milos Jovicic (9.), Benjamin Rosenberger (19.) und Lenn Jastremski (53.). Jovicic traf per Kopf nach einem Corner von Routinier Michael Liendl, Rosenberger mit einem satten Distanzschuss. Jastremski wurde bei einem missglückten Abstoß von Lafnitz-Keeper Andreas Zingl angeschossen, der Ball sprang ins Tor.

Im Finish verlor der GAK den eingewechselten Michael Huber wegen Handspiels mit Gelb-Rot. Den folgenden Elfmeter verwertete Stefan Umjenovic (93.), Lafnitz kassierte dennoch die erste Heimniederlage seit Oktober. Der GAK ist vor dem Schlager gegen Blau Weiß sieben Spiele ungeschlagen, mit Ausnahme des 0:0 in der Vorwoche gegen St. Pölten wurden alle gewonnen. Von ihren jüngsten 15 Ligapartien haben die "Rotjacken" nur eine verloren. St. Pölten und Blau Weiß Linz hatten am Freitag bzw. Samstag ebenfalls Siege gefeiert.