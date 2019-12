Obwohl Karim Adeyemi von vielen Topclubs gejagt wird, hält der 17-Jährige Salzburg die Treue und will bei Red Bull den nächsten Schritt machen.

Liefering-Stürmer Karim Adeyemi hat zwar noch kein einziges Bundesliga-Spiel bestritten, wird aber schon von vielen europäischen Spitzenclubs gejagt. Vor wenigen Wochen wollte der FC Barcelona das deutsche Supertalent unter Vertrag nehmen. Bevor der Youngster aber an einen Wechsel zu einem Topverein denkt, will er bei Red Bull Salzburg den Durchbruch schaffen. Im SN-Interview spricht Adeyemi über das Barcelona-Angebot, sein Karriereziel und warum er für Salzburg vielen Spitzenvereinen abgesagt hat.

Sie sind vor eineinhalb Jahren von Unterhaching nach Salzburg gewechselt, hatten aber auch Angebote von europäischen Topclubs. Warum haben Sie sich für Salzburg entschieden? Karim Adeyemi: Weil ich der Meinung bin, dass der Verein perfekt zu mir passt. Hier können sich Talente sehr gut weiterentwickeln. Es war aber auch wichtig, dass die Entfernung zu meiner Familie in Unterhaching nicht zu groß ist.



Sie haben schon des Öfteren mit der Kampfmannschaft mittrainiert - trauen Sie sich den Sprung schon zu? Ich bin immer bereit für eine neue Herausforderung. Um dauerhaft beim FC Red Bull Salzburg trainieren und spielen zu können, muss ich noch reifer werden. Ich freue mich aber jedes Mal, wenn ich mittrainieren darf.



Während Red Bull Salzburg in der Champions League für Furore sorgte, spielen Sie "nur" in der Youth League und in der 2. Liga. Blicken Sie neidisch nach oben? Auf keinen Fall. Ich sehe es als Ansporn, weiter hart an mir zu arbeiten, um in Zukunft auch in der Champions League auflaufen zu können.



Sie gelten als eines der größten Stürmertalente Europas. Welches Karriereziel haben Sie sich gesetzt? Ich will in einer der besten Ligen Europas spielen. Premier League oder deutsche Bundesliga. Vorerst ist aber mein Ziel, in Salzburg den Sprung in die österreichische Bundesliga zu schaffen.



Haben Sie einen Traumverein, für den Sie in Zukunft gern spielen würden? Derzeit nicht. Früher war es aber ganz klar der FC Barcelona. Vor allem wegen Messi, den ich für einen der besten Spieler der Welt halte und mit dem ich gern einmal zusammenspielen würde.



Diesem Traum hätten Sie schon sehr nahekommen können, der FC Barcelona wollte Sie vor Kurzem verpflichten. Ich habe es über die Medien mitbekommen. Mein Fokus liegt ganz klar hier in Salzburg. Ich habe einen Vertrag und fühle mich hier sehr wohl. Deswegen ist Barcelona für mich kein Thema.

Waren Sie enttäuscht, dass Red Bull das Angebot abgelehnt hat? Ich denke nur an den FC Red Bull Salzburg und schaue, wie es hier weitergeht.



Stimmt die Geschichte, dass Sie wegen schlechter Noten in Unterhaching teilweise Trainingsverbot hatten? Ja, das stimmt, ist aber nicht oft vorgekommen. Nur wenn alles gepasst hat, durfte ich trainieren. Es ist schon vorgekommen, dass ich eine schlechtere Note hatte und pausieren musste. Da musste ich statt des Trainings individuell laufen gehen oder in der Kraftkammer schuften.



Ex-Profi Manfred Schwabl, der in Unterhaching Präsident ist, hat Sie dann auf den richtigen Weg gebracht. Ja. Er hat mir gesagt, dass ich nicht nur auf den Fußball, sondern auch auf die Schule schauen muss. Er hat mir sehr geholfen. Wir sind auch noch immer in Kontakt.



Wie bekommen Sie den Hype um Ihre Person mit? Ich bin eher der relaxte Typ und setze mich nicht unter Druck. Ich genieße es aber, wenn ich positive Sachen über mich lese.



Was wären Sie geworden, wenn es mit dem Fußball nicht geklappt hätte? Dann wäre ich Polizist geworden.



Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Schwer zu sagen. Ich hoffe, bei einem guten Verein, wo ich mich mit den besten Spielern messen kann.