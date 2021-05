Jaissle bleibt mit FC Liefering auf der Siegerstraße

Das Spitzenduo der 2. Fußball-Liga hat am Freitag in der 26. Runde Siege gefeiert. Tabellenführer Blau Weiß Linz setzte sich daheim gegen den FAC mit 2:0 durch, der Zweite Liefering gewann in Grödig gegen Dornbirn 3:2.

SN/gepa Matthias Jaissle.