"Jeder in Ried träumt von der Bundesliga"

Unter Neo-Trainer Gerald Baumgartner will die SV Ried in der Rückrunde der 2. Liga durchstarten und noch den heiß ersehnten Aufstieg schaffen.

Jahrelang war Ried Dauergast in der österreichischen Fußball-Bundesliga. Nach dem Abstieg im Jahr 2017 soll diese Saison die Rückkehr in das "Oberhaus" gelingen. Dafür verpflichteten die Innviertler in der Winterpause Gerald Baumgartner als neuen Cheftrainer und Sportdirektor. Nach einer intensiven Vorbereitung steht für den Oberndorfer und seine Mannschaft am kommenden Sonntag im Derby gegen Vorwärts Steyr die erste Nagelprobe auf dem Programm. "Wir haben ein sehr gutes Team, dürfen aber nie nachlässig werden. Wenn wir nicht 100 Prozent geben, dann werden wir auch gegen Steyr nicht gewinnen", warnt Baumgartner, der für die Mission Aufstieg dringend Siege braucht. Nach einer durchwachsenen Hinrunde haben die Oberösterreicher als Dritter derzeit sechs Punkte Rückstand auf Tabellenführer Wattens.

Anzeige

"Natürlich träumt jeder in Ried von der Rückkehr in die Bundesliga. Es ist auch unser Ziel, aber in dieser Saison sicher kein Muss", sagt der 54-Jährige, der nicht der einzige Mozartstädter in Ried ist. Mit Arne Ammerer, Constantin Reiner sowie den Winterneuzugängen Marco Grüll und Nemanja Zikic stehen gleich vier Salzburger im Kader der Oberösterreicher. Während Ammerer und Zikic zum Saisonstart wohl nicht erste Wahl sind, dürfen sich Reiner und Grüll große Hoffnungen auf einen Startelfeinsatz machen. "Alle vier sind sehr talentiert und passen gut zu uns", lobt Baumgartner seine engeren Landsmänner. Vor allem Grüll, der im Winter vom Westligisten St. Johann gekommen ist, überzeugte in der Vorbereitung. Der 20-jährige Stürmer erzielte in den Testspielen sieben Tore. "Ich vergleiche ihn ein wenig mit Thomas Goiginger, der als Jugendlicher auch nicht in einer Akademie ausgebildet wurde und erst spät den Sprung in den Profibereich geschafft hat", hält "Baumi" große Stücke auf seinen Torjäger.