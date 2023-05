Jungbullen mischen sich in den Aufstiegskampf ein

Beim FC Liefering ist im Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr) gegen den GAK eine Leistungssteigerung und mehr Disziplin gefragt.

Im Gegensatz zu vergangenen Jahren mischt der FC Liefering heuer nicht an der Spitze der 2. Liga mit. Am Freitag (20.30 Uhr/live ORF Sport+) im Heimspiel gegen den GAK mischen sich die Jungbullen aber dennoch in den Aufstiegskampf ein. Die Grazer kommen als Favorit in die Red-Bull-Arena und stehen als Tabellendritte unter Druck. Ein Punkteverlust könnte die Titelambitionen des Traditionsvereins im Fernduell mit St. Pölten und Blau-Weiß Linz bei dann nur mehr vier ausstehenden Runden bereits beenden.

Nach den zuletzt gezeigten Leistungen brauchen die Salzburger eine ordentliche Steigerung, um den GAK zu fordern. Seit drei Runden wartet die Mannschaft von Trainer Fabio Ingolitsch auf einen Sieg, zuletzt enttäuschten Lukas Wallner und Co. beim 0:2 in Steyr. Allen voran die Disziplin muss besser werden, denn in drei der jüngsten vier Partien mussten die Jungbullen, bei denen zuletzt Dijon Kameri Spielpraxis sammelte, über weite Strecken in Unterzahl agieren.

"Der GAK ist ein Topteam, mit vielen routinierten Spielern und enormer Robustheit. Sie haben eine sehr stabile Defensive und sind offensiv durch ihre individuelle Qualität und Standards brandgefährlich. Nach der Enttäuschung letzte Woche brauchen wir ein Team, das bereit ist, füreinander alles zu geben, und es sich zutraut, im eigenen Stadion mutig Fußball zu spielen", so Trainer Fabio Ingolitsch.