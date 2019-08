Karim Adeyemi von hoher Auszeichnung beflügelt

Auf den Spuren von Mario Götze und Co. wandelt Karim Adeyemi. Beim FC Liefering ruhen die Hoffnungen auch gegen den FAC auf ihm.

Er steht in einer Reihe mit Stars wie Mario Götze, Timo Werner, Leon Goretzka oder Emre Can: Karim Adeyemi vom FC Liefering erhält Anfang September die Fritz-Walter-Medaille des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) als herausragender Nachwuchsspieler. Die oben genannten Größen haben so wie der Jungbulle einst die Auszeichnung in Gold als hoffnungsvolle Kicker in der U17-Kategorie erhalten. Adeyemi fiel auch im Trikot der DFB-Youngsters bei der U17-EM auf - übrigens unter dem jetzigen Liefering-Co-Trainer Michael Feichtenbeiner.

Die Medaille hat den 17-Jährigen sichtlich beflügelt, beim 3:2-Heimsieg der Lieferinger in der Vorwoche gegen Horn erledigte er den Gegner praktisch im Alleingang. Drei unwiderstehliche Adeyemi-Sololäufe gingen den Toren voraus. Einmal schloss er selbst ab, bei zwei Treffern servierte er seinen Mitspielern den Ball ideal. "Die Erleichterung beim Team war groß", sagte Trainer Bo Svensson. Immerhin war es nach insgesamt acht sieglosen Partien wieder der erste volle Erfolg.

An die Leistung vom Horn-Spiel soll auch am Freitag (19.10) auswärts beim FAC Wien angeschlossen werden. Weglassen wollen die Salzburger diesmal die Undiszpliniertheiten. Bereits vier Ausschlüsse gab es in den bisherigen vier Runden. Die Sperren von Wallison, Youba Diarra und Benjamin Sesko schränken auch die personellen Möglichkeiten für den Coach ein. Dazu fehlen Junior Adamu, Tobias Berger, Tobias Anselm und Peter Pokorny verletzt. Hingegen soll Luis Phelipe beim FAC sein Comeback geben können.



Weiters spielen in der 2. Liga: Horn - Steyr, W. Innsbruck - Amstetten, Juniors OÖ - Lustenau, Ried - GAK, Austria Wien II - Lafnitz (alle Freitag/19.10), Dornbirn - Kapfenberg (Samstag/18), Klagenfurt - BW Linz (Sonntag/10.30).