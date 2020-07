Kjaergaard ist Erfolgsgarant für Liefering

Der nächste Hoffnungsträger der Jungbullen hat noch kein Spiel für die Salzburger verloren.

Das Trendbarometer könnte unterschiedlicher nicht aussehen beim FC Liefering und bei Austria Lustenau vor ihrem Aufeinandertreffen (Freitag, 18.30 Uhr, Livestream auf laola1.at). Während es bei den Jungbullen mit drei Siegen in Serie richtig läuft, datiert beim ÖFB-Cupfinalisten der letzte volle Erfolg noch aus der Vor-Corona-Zeit.

Liefering-Trainer Bo Svensson, erstmals ohne Ex-Akademieleiter Frank Kramer an seiner Seite, kann dank eines dänischen Landsmanns beruhigt in die Partie gehen: Maurits Kjaergaard, zuletzt zweifacher Torschütze beim 3:2 gegen Kapfenberg, bringt die Erfolgsgarantie mit. Der vor wenigen Tagen 17 Jahre alt gewordene Mittelfeldspieler hat in 18 Spielen für die Jungbullen (Liga und Youth League) und die U18-Akademieelf noch nie verloren. 14 Siege und vier Remis stehen zu Buche.



Hpybet 2. Liga, 23. Runde

Freitag

FC Liefering - Austria Lustenau, Kapfenberg - Wacker Innsbruck, BW Linz - Horn (alle 18.30 Uhr), Steyr - Ried (20.25).

Samstag

Dornbirn - Lafnitz (15), Austria Klagenfurt - Juniors OÖ (20.25).

Sonntag

Austria Wien II - GAK (10.30), Amstetten - FAC Wien (20.25).

Quelle: SN