Klagenfurt in 2. Liga nach 2:0 gegen Horn weiter unbesiegt

Austria Klagenfurt ist in der 2. Fußball-Liga einfach nicht zu bezwingen. Die Kärntner setzten sich am Freitagabend im Klagenfurter Karawankenblickstadion gegen Horn 2:0 durch, feierten den siebenten Saisonsieg und sind nach elf Runden weiter ohne Niederlage. Der Tabellenführer konnte den Vorsprung auf Ried, das erst am Samstag beim FC Liefering im Einsatz ist, auf fünf Punkte ausbauen.

SN/APA/GERT EGGENBERGER Beeindruckende Serie für Klagenfurt