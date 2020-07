Klagenfurt legt im Aufstiegsrennen vor, Ried unter Zugzwang

Austria Klagenfurt steht zwei Jahre nach dem Aufstieg in die 2. Fußball-Liga vor dem Sprung ins Oberhaus. Nach dem 3:1 in Horn im Nachtragsspiel beträgt der Vorsprung der Kärntner auf Verfolger Ried drei Zähler. Drei Runden sind noch zu spielen. Die Formkurve spricht für die Klagenfurter. Torjäger Oliver Markoutz und Co. haben seit der Corona-Pause sieben von acht Ligaspielen für sich entschieden.

SN/APA (AFP)/TOBIAS SCHWARZ Zweikampf um den Aufstieg in die Bundesliga