Klagenfurt pirschte sich bis auf zwei Punkte an Ried heran

Das Aufstiegsrennen in der 2. Fußballliga hat am Freitag weiter an Fahrt aufgenommen. Erst erlitt Ried zuhause eine 1:3-(0:1)-Niederlage gegen die Young Violets, danach setzte sich Verfolger Austria Klagenfurt bei Austria Lustenau mit 2:0 (2:0) durch. Der Rückstand der Kärntner, die den vierten Sieg im vierten Spiel nach dem Re-Start holten, beträgt sieben Runden vor Schluss nur noch zwei Punkte.

SN/APA/HERBERT P. OCZERET Unerwartete Niederlage für die SV Ried