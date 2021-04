Klagenfurt und Wacker in 2. Liga wieder auf der Siegerstraße

Austria Klagenfurt und Wacker Innsbruck haben in der 2. Fußball-Liga nach Niederlagen wieder in die Erfolgsspur zurück gefunden. Die Kärntner kamen am Freitag in der 22. Runde im eigenen Stadion zu einem 5:0-(2:0)-Kantersieg gegen den Kapfenberger SV, die Tiroler zogen später mit einem 1:0 (1:0) gegen Dornbirn nach. Die von Trainer Peter Pacult betreute Austria liegt als Nummer eins der aufstiegswilligen Teams zwei Punkte vor dem Verfolger aus Innsbruck.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Pink ebnete der Austria mit einem Doppelpack den Sieg