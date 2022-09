Leader Amstetten holt in 2. Liga nur 1:1 gegen Steyr

Amstetten ist in der 2. Fußball-Liga zum zweiten Mal in Folge sieglos geblieben. Der Tabellenführer kam am Freitag zu Hause gegen Vorwärts Steyr über ein 1:1 nicht hinaus. Der Vorsprung auf Verfolger Horn wuchs trotzdem auf einen Punkt an, da die Waldviertler daheim dem Vierten Vienna mit 0:3 unterlagen. Die Döblinger haben wie der Dritte St. Pölten zwei Zähler Rückstand auf Platz eins. Die Niederösterreicher feierten bei Blau-Weiß Linz einen 1:0-Last-Minute-Sieg.

Bundesliga-Absteiger Admira bezwang Kapfenberg auswärts mit 4:2 und mischt nur vier Punkte hinter der Tabellenspitze auch vorne mit. Über einen Heimsieg durfte sich Lafnitz freuen, die Steirer behielten gegen die Young Violets Austria Wien mit 2:0 die Oberhand. Amstetten legte im Heimspiel vor mehr als 2.000 Zuschauern kurz nach dem Seitenwechsel vor. Sebastian Dirnberger brachte einen Freistoß direkt aufs Tor und überraschte damit Steyr-Goalie Florian Eres. Die Oberösterreicher kamen mit Fortdauer der zweiten Hälfte aber immer besser in die Partie, setzten sich vorne fest und wurden mit dem Ausgleich durch David Bumberger (90.) noch belohnt. Zu dem Zeitpunkt war bei Amstetten auch schon Philipp Schobesberger (ab der 65.) auf dem Feld, der Ex-Rapidler gab sein Heimdebüt und kam zum zweiten Mal als Wechselspieler zum Zug. Im Dress der Vienna konnte vor allem Luca Edelhofer glänzen. Der 21-Jährige traf nach Vorarbeit von Lukas Grozurek schon in der 7. Minute. Kurz vor dem Pausenpfiff legte Cedomir Bumbic (43.) den zweiten Treffer nach. Mehr Topchancen hatten die Döblinger nicht und auch nach dem Seitenwechsel waren sie an Effizienz nicht zu überbieten. Unmittelbar nach Wiederbeginn machte Mittelstürmer Edelhofer mit seinem zweiten Treffer alles klar (47.). Der Aufsteiger holte nach dem 2:0 gegen Amstetten die nächsten "big points". Die Horner gingen hingegen zum zweiten Mal nacheinander als Verlierer vom Platz. Für St. Pölten avancierte mit Jaden Montnor ein "Joker" zum Matchwinner, der 20-jährige Niederländer traf nach einer Hereingabe per Kopf genau ins Eck (92.). Die Niederösterreicher setzten somit den Aufwärtstrend mit dem zweiten Sieg in Folge fort. Die Admiraner verzeichneten in Kapfenberg einen Fehlstart und liefen nach einem Treffer von Winfried Amoah (9.) einem Rückstand nach. Martin Krienzer (27.) und Angelo Gattermayer (35.) drehten die Partie aber mittels Doppelschlag. Martin Rasner (49.) sorgte für das 3:1. Da Amoah (61.) ein weiteres Mal netzte, blieb die Partie spannend, ehe Wechselspieler Marco Wagner (89.) spät alles klar machte. Die Südstädter kehrten nach zwei Niederlagen auf die Siegerstraße zurück. Den Heimsieg von Lafnitz fixierten Daniel Gremsl (53.) und Stefan Umjenovic (57./Elfmeter). Damit fuhren die neuntplatzierten Steirer zum zweiten Mal hintereinander vor eigenem Publikum drei Punkte ein.