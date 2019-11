Liefering-Juwel Adeyemi im Blickfeld von Borussia Dortmund

Mit Karim Adeyemi hat Red Bull Salzburg nach Erling Haaland bereits die nächste wertvolle Transferaktie im Stall. Nachdem bereits der FC Barcelona Interesse an dem 17-Jährigen gezeigt hatte, mischt nun auch Borussia Dortmund mit.

Der Offensivspieler, den die Bullen aus Unterhaching geholt haben, hat beim Farmteam FC Liefering heuer bereits einige beachtliche Vorstellungen geliefert und fünf Tore bzw. vier Assists in der 2. Liga geliefert. Auch in Youth League gehörte der Deutsche zu den Leistungsträgern. Vor wenigen Wochen stellte der FC Barcelona eine Anfrage in Salzburg, die aber dankend abgelehnt wurde. Nun hat sich laut "Transfermarkt.at" auch Borussia Dortmund ins Rennen um das Toptalent eingeklinkt. Der BVB plant demnach, ihn als Nachfolger für Jadon Sancho zu holen. Beim Engländer sollen die Zeichen auf Abschied stehen. Der Ruhrpott-Club soll schon den Kontakt zum Umfeld des DFB-Nachwuchsnationalspielers aufgenommen haben.

Quelle: SN