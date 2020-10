Liefering weiter souverän 2. Liga-Spitzenreiter, GAK verlor

Der FC Liefering hat in der 8. Runde der 2. Fußballliga seinen Vorsprung von vier Punkten gewahrt. Der Tabellenführer gewann am Freitag bei Schlusslicht Young Violets Austria in Wien mit 2:0 (2:0). Neuer Tabellenzweiter ist der SV Lafnitz, der den Kapfenberger SV mit 2:0 (1:0) bezwang. Der bisherige Zweite GAK musste sich dagegen bei den Juniors OÖ mit 0:2 (0:0) geschlagen geben und hat nun sieben Punkte Rückstand auf die Spitze.

SN/APA (EXPA/JFK)/EXPA/JFK Der Salzburger Nachwuchs gibt weiter den Ton an