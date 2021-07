Lieferinger Omoregie nach Rot für zwei Spiele gesperrt

Der FC Liefering muss in den nächsten zwei Matches der 2. Fußball-Liga auf Justin Omoregie verzichten. Der 17-Jährige war in der Auftaktrunde gegen Kapfenberg ausgeschlossen worden und wurde am Montag vom Strafsenat bestraft. Eine Sperre für ein drittes Match wurde bedingt auf sechs Monate ausgesprochen.