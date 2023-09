Makellose Pinzgau-Frauen an der Tabellenspitze

Das 2:0 bei Geretsberg/Bürmoos war der vierte Sieg im vierten Saisonspiel für die Saalfeldnerinnen.

Katrina Wetherell (60.) und Genesis Castrellon (90.) trafen für das Team von Trainerin Sierra Cristiano. Torfrau Kaeyla Noble hielt die Pinzgauer Führung in einem Spiel zweier Teams auf Augenhöhe fest. Nach vier Runden hält der Aufsteiger bei zwölf Punkten und führt damit ohne Gegentor die 2. Bundesliga an. Der 3:0-Sieg gegen SKV Altenmarkt in der Vorwoche kam auf dem Grünen Tisch zustande: Die Niederösterreicherinnen waren nicht angetreten.