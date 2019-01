Paukenschlag beim FC Liefering: Gerhard Struber nicht mehr Cheftrainer

Beim Red-Bull-Farmclub gibt es in der Winterpause einen überraschenden Trainerwechsel. Gerhard Struber gab den Posten als Chefcoach ab.

"Nach intensiven Gesprächen mit der Klubführung" habe sich Struber dazu entschlossen, den Cheftrainerposten beim FC Liefering abzugeben, heißt es in einer Mitteilung des Clubs. Der 41-Jährige bleibe dem Klub aber in einer neuen Funktion erhalten.

Der FC Liefering ist nach der Herbstsaison als Neunter der 2. Liga so weit hinten platziert wie bisher noch nie in der fünfjährigen Vereinsgeschichte. Außer Dominik Szobozslai hatte sich keines der Talente für einen Aufstieg zu den Red-Bull-Profis empfohlen. Verletzungen wie von Romano Schmid oder Alexander Schmidt hatten das Team zusätzlich geschwächt. Struber absolviert derzeit die Ausbildung zur UEFA-Pro-Lizenz. Vor seinem Amtsantritt in Liefering sagte der aus Kuchl stammende Ex-Bundesligaspieler bei RB Leipzig ab. Dort hätte er die U19-Mannschaft trainieren sollen.

Am Montag startet die Mannschaft des FC Liefering unter der interimistischen Leitung von Cheftrainer Janusz Gora und Co-Trainer Fabio Ingolitsch mit dem Langlauf-Trainingslager in Radstadt in die diesjährige Vorbereitung. Nach dem Trainingsauftakt am 10. Jänner steigen Testspiele gegen Jahn Regensburg (12. Jänner), den LASK (18. Jänner) und den WAC (26. Jänner). Von 31. Jänner bis 9. Februar reisen die Jungbullen zu einem Trainingslager nach Valencia.



Quelle: SN