Punkteverlust für Liefering in 2. Liga gegen Vorwärts Steyr

Vorwärts Steyr hat die Salzburger Talentschmiede in der 2. Fußball-Liga unerwartet an den Rand der zweiten Saisonniederlage gebracht. Das Tabellenschlusslicht steuerte beim FC Liefering am Freitag auf einen 1:0-Sieg zu, kassierte aber in der 95. Minute das 1:1. Wacker Innsbruck gewann zum Auftakt der 13. Runde indes auch das dritte Spiel unter Trainer Masaki Morass, festigte mit dem 2:0 in Horn seinen fünften Tabellenplatz. Lafnitz bezwang Rapid II nach Rückstand mit 4:2.

SN/APA/THEMENBILD/ERWIN SCHERIAU Überraschung in der 2. Liga: Liefering patzt gegen Steyr