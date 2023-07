Rangnick-Co Cinel soll den FC Liefering zurück in die Erfolgsspur bringen

38-jähriger Deutscher hat Schalke-Nachwuchs zum Titel geführt und trainiert auch das Nationalteam. Saison startet zu Hause gegen Dornbirn.

Als Kaderschmiede von Red Bull Salzburg ist der FC Liefering längst auch international bekannt. Beim österreichischen Zweitligisten lernen heimische und internationale Toptalente seit Jahren die Offensivphilosophie des österreichischen Abonnementmeisters kennen und bekommen die Chance, sich für höhere Weihen zu empfehlen.

In der neuen Saison, die am Freitag (17.45 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Dornbirn startet, sind aber auch die Wege ins österreichische Nationalteam besonders kurze. Denn Onur Cinel, der im Sommer den Chefcoachposten beim FC Liefering übernommen hat, ist gleichzeitig auch Co-Trainer von Ralf Rangnick im ÖFB-Team. Dass er imstande ist, diese Doppelbelastung problemlos zu stemmen, hat der 38-jährige Deutsche bereits vergangene Saison bewiesen, als er neben seiner Tätigkeit in Österreich die U17 von Schalke 04 zur westdeutschen Meisterschaft führte.

Weniger gut lief es zeitgleich beim FC Liefering. Chefcoach Fabio Ingolitsch musste mit den Jungbullen zeitweise sogar um den Klassenerhalt zittern und nach Platz neun in der Endtabelle der 2. Liga seinen Platz auf der Trainerbank räumen.

Onur Cinel soll die Salzburger nun wieder zurück in die Erfolgsspur führen. Dabei darf er auch auf etliche starke Neuzugänge zählen. Ebenfalls aus Deutschland ist Matteo Schablas an die Salzach gewechselt. Der 18-jährige Linksverteidiger hat zuletzt im Nachwuchs von Bayern München gespielt und als österreichischer U18-Nationalspieler internationale Erfahrung gesammelt.

Gar nur 16 Jahre alt ist Innenverteidiger John Mellberg, der beim schwedischen Club Bromma aber immerhin schon in der U19 auflief. Erst einen Tag vor dem Meisterschaftsstart wurde auch noch die Verpflichtung von Nicolò Turco fixiert. Der 18-jährige Italiener ging zuletzt für Juventus Turin auf Torjagd. Zurück in Salzburg ist zudem Daniel Owusu nach einer Leihe an die Vienna und Knöchelbruch.

Die Testspiele hat Cinel dazu genutzt, seine Spieler noch besser kennenzulernen und eine Stammmannschaft zu finden. Auf Siege über Austria Klagenfurt und Gurten folgten zuletzt aber Niederlagen gegen den Nachwuchs des FC Bayern und des LASK. "Ich bin gespannt darauf, wie unsere Mannschaft performt, wenn es darauf ankommt. Zwischen Testspielen und Meisterschaft besteht letztlich ja doch immer ein Unterschied", meint Cinel voller Vorfreude.