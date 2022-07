Regen vereitelt Heimerfolg der Jungbullen

Duell gegen Vorwärts Steyr wird nach Abbruch neu ausgetragen.

So hat sich der FC Liefering seine Rückkehr nach Grödig sicher nicht vorgestellt. Die Jungbullen hatten im ersten Heimspiel der neuen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga vor den Augen von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick nach einem frühen Treffer von Luka Reischl (15.) gegen Vorwärts Steyr lange geführt. Doch der starke Regen verhinderte nach 75 Spielminuten, dass die Elf von Neo-Trainer Fabio Ingolitsch den knappen Vorsprung auch in trockene Tücher bringt. Das Match, in dem Neuerwerbung Karim Konaté sein Debüt für die über weite Strecken tonangebenden Hausherren gefeiert hatte, wurde zunächst unterbrochen und nach einer Stunde Wartezeit abgebrochen. Das Duell wird neu ausgetragen. "Wir waren voll entschlossen die letzten 15 Minuten erfolgreich zu bestreiten", sagt Ingolitsch. Für das Wiederholungsspiel gelte nun: "Jetzt erst recht."