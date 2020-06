Ried droht nach 1:3 gegen BW Linz Rückfall auf Platz zwei

Die SV Ried hat am Freitag im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga eine bittere Niederlage kassiert. Die Innviertler mussten sich in der 25. Runde der 2. Liga im eigenen Stadion Blau Weiß Linz mit 1:3 geschlagen geben und würden damit am Sonntag die Tabellenführung an Austria Klagenfurt verlieren, sollten die Kärntner bei Vorwärts Steyr gewinnen. Horn siegte in Lustenau mit 2:1.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Letztes Match für Roman Mählich als Lustenau-Coach