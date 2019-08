Ried gewann 2.-Liga-Schlager in Lafnitz - Klagenfurt Erster

Ried hat am Freitagabend in der 2. Fußball-Liga im vierten Spiel den zweiten Saisonsieg in Folge gefeiert. Die Oberösterreicher behielten im Schlager bei Lafnitz knapp mit 1:0 die Oberhand und zogen in der Tabelle nach Punkten mit den Steirern gleich. Ried ist neuer Vierter, Lafnitz Sechster. Einen Zähler davor liegt der neue Tabellenführer Austria Klagenfurt nach einem 2:1-Sieg in Kapfenberg.

SN/APA (Artinger)/GUENTER R. ARTING Ried rückte vorerst bis auf einen Punkt an Spitze heran