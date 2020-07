Ried liegt wieder voran im Aufstiegskrimi

Die Aufstiegsfrage in der 2. Liga wird zum Krimi in der letzten Runde. Mit einem 3:2 (1:1) bei Horn rückte die SV Ried wieder auf Platz eins vor, punktegleich und mit der um einen Treffer besseren Tordifferenz vor Austria Klagenfurt.

Ried drehte in Unterzahl nach Rot für Rückkehrer Thomas Reifeltshammer (61.) einen 1:2-Rückstand noch um. Joker Bernd Gschweidl traf zum Ausgleich (71.), mit Stefan Nutz erzielte ein weiterer Ex-Grödiger per Freistoß ins Kreuzeck den Siegtreffer (74.). Die Kärntner unterlagen in Amstetten mit 1:2 (0:1). Der Salzburger Patrick Greil traf (62.), Aydin schoss beim Stand von 1:1 einen Elfer an die Latte (83.). Im Gegenzug war Peham ebenfalls vom Punkt glücklicher (87.). In der Schlussrunde am Freitag empfängt Ried daheim den FAC, Klagenfurt trifft auf Wacker Innsbruck.

Ried-Trainer Gerald Baumgartner sagte: "Das war wieder eine Nervenschlacht von Anfang bis zum Ende. Horn hat sich gut gewehrt. Wir hätten den Sack schon in der ersten Hälfte zumachen müssen. Meine Mannschaft hat extreme Moral bewiesen. Im Endeffekt war es ein verdienter Sieg. Jetzt gibt es ein echtes Endspiel, das ist für alle Fans unglaublich. Die Nerven bei den Trainern sind aber extrem strapaziert."

Der FC Liefering setzte seine starke Frühjahrsserie fort und hat nach dem 5:0 (2:0) bei den Juniors OÖ durch Tore von Luis Phelipe, Affengruber (2), Aigner und Stosic den dritten Platz sicher. Weiters spielten am Freitag: Dornbirn - Austria Wien II 1:1 (1:1), Lafnitz - BW Linz 1:1 (0:0), Innsbruck - Lustenau 1:1 (0:0).

