Obwohl der Oberndorfer Gerald Baumgartner Ried zurück in die Fußballbundesliga führte, ist bei den Innviertlern nicht alles eitel Wonne.

Mit einem 9:0-Sieg gegen den FAC sicherte sich die SV Ried am Freitag den Meistertitel in der 2. Liga und machte damit die Rückkehr in die Fußballbundesliga perfekt. Die Kritik vom Vizemeister Austria Klagenfurt, der nur wegen der knapp schlechteren ...