Rückschlag für Ried - 1:1 gegen Austria Klagenfurt

Die SV Ried hat im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga einen möglicherweise entscheidenden Rückschlag kassiert. Die Innviertler mussten sich am Sonntag vor eigenem Publikum gegen Austria Klagenfurt mit einem 1:1 begnügen und liegen damit in der 2. Liga zwei Runden vor Schluss zwei Punkte hinter Spitzenreiter WSG Wattens.

SN/APA (Symbolbild)/ERWIN SCHERIAU Die Rieder müssen weiter zittern