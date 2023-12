Samuel Sampl ist nächster Salzburger Schiedsrichter in der Bundesliga

Salzburgs starke Referee-Fraktion in den höchsten Spielklassen wird weiter verstärkt. Samuel Sampl begeisterte Schiri-Boss Viktor Kassai persönlich.

Samuel Sampl aus Scheffau klopft schon länger an die Tür zu den Top-Schiedsrichtern. Die Corona-Phase verzögerte aber den Aufstiegsprozess mit vielen Beobachtungen und Coachings. Nun kam man an dem 25-jährigen Tennengauer nicht mehr vorbei: Ab der Frühjahrssaison wird er in der 2. Liga Spiele leiten dürfen. Sampl ist seit 2012 als Schiedsrichter tätig.

"Sam ist körperlich topfit und strebsam , er hat seine Karriere sehr konsequent vorangetrieben", sagt Salzburgs Schiedsrichterobmann Bernd Hirschbichler. "Ihm stehen alle Türen für eine tolle Schiri-Karriere offen." Den letzten Anstoß zum Aufstieg gab die Leitung eines schwierigen Spiels in der Regionalliga Ost, bei dem ÖFB-Schiedsrichterchef Viktor Kassai persönlich anwesend war.

Salzburg ist in der Bundesliga durch FIFA-Referee Sebastian Gishamer, Christopher und Florian Jäger sowie Arnes Talic vertreten. Roland Riedel, Jasmin Sabanovic, Markus Reichholf und Amar Rekik sind als Assistenten an den Linien im Einsatz. Mit Marina Zechner stellt Salzburg zudem eine FIFA-Schiedsrichterin.