Sieg entglitt dem FC Liefering in den letzten Sekunden

Eine packende Schlussphase entschädigte beim 1:1 (0:0) des FC Liefering gegen die Juniors OÖ am Dienstag für ein zuvor schwaches Spiel.

Bei der Neuaustragung der vor einem Monat wegen Schneefalls abgebrochenen 2.-Liga-Partie ließen beide Abwehrreihen wenig zu.

Nach Gelb-Rot für Gästeverteidiger Erwin Softic (45.+1) kam die numerische Überlegenheit der Jungbullen lange Zeit kaum zum Tragen. Bei den wenigen guten Möglichkeiten war Juniors-OÖ-Torhüter Tobias Lawal auf dem Posten. Die vermeintliche Erlösung brachte in der 88. Minute der eingewechselte Alexander Prass mit dem 1:0 per Kopf nach Freistoßvorlage.

In der Nachspielzeit rettete zunächst Kapitän David Affengruber gegen Alexander Michlmayr, ehe Daouda Guindo in den letzten Sekunden den Ball im Strafraum an die Hand geschossen bekam. Den Elfmeter verwertete Valentino Müller.

Bereits am Freitag wartet die nächste Aufgabe auf den FC Liefering, Gegner ist auswärts Kapfenberg.